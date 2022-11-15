Бухарест, 15 ноября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В нынешнем году объемы продажи жилья в Румынии по сравнению с соответствующим периодом 2021-го упали в среднем на 40%, что является беспрецедентным показателем кризиса отрасли. Об этом 15 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По некоторым данным, причиной сложившейся ситуации является резкое обнищание большинства жителей страны.

Как отмечают представители Национального кадастрового агентства Румынии, только за последние 10 месяцев в Румынии было продано на 1 тыс. квартир и домов меньше, чем в период с 2018-го по 2020-й годы. При этом граждане отказываются приобретать и новое, и вторичное жилье.

Напомним, ранее правительство Румынии предложило местным жителям кредиты в размере 140 тыс. евро каждому для приобретения необходимой жилплощади. Программой воспользовалось только 10% трудоспособного населения.