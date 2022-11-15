Париж, , 10:09 — REGNUM По данным института статистики и экономических исследований (INSEE), уровень безработицы во Франции в третьем квартале составил 7,3%, передает BFM TV.

Безработица. Вакансий нет Иван Шилов © ИА REGNUM

За квартал уровень безработицы снизился на 0,1 пункта, или на 17 000 человек при общем количестве 2,3 млн человек.

Уровень безработицы колебался между 7,3% и 7,4% с четвертого квартала 2021 года, на уровне на 0,7 пункта ниже, чем в третьем квартале 2021 года, и на 0,9 пункта ниже, чем до кризиса в области здравоохранения.

Уровень безработицы среди молодежи за квартал увеличился на 0,3 пункта, до 18,3%, но остался ниже своего уровня годом ранее (-0,9 пункта) и докризисного уровня (-3,3 пункта).

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон попросил своего китайского коллегу Си Цзиньпина помешать президенту Российской Федерации Владимиру Путину и убедить российского лидера вернуться за «стол переговоров».

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