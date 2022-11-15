Париж, 15 ноября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. По данным института статистики и экономических исследований (INSEE), уровень безработицы во Франции в третьем квартале составил 7,3%, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

За квартал уровень безработицы снизился на 0,1 пункта, или на 17 000 человек при общем количестве 2,3 млн человек.

Уровень безработицы колебался между 7,3% и 7,4% с четвертого квартала 2021 года, на уровне на 0,7 пункта ниже, чем в третьем квартале 2021 года, и на 0,9 пункта ниже, чем до кризиса в области здравоохранения.

Уровень безработицы среди молодежи за квартал увеличился на 0,3 пункта, до 18,3%, но остался ниже своего уровня годом ранее (-0,9 пункта) и докризисного уровня (-3,3 пункта).

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон попросил своего китайского коллегу Си Цзиньпина помешать президенту Российской Федерации Владимиру Путину и убедить российского лидера вернуться за «стол переговоров».

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