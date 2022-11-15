Москва, 15 ноября, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Наиболее комфортно в 2023 году будут себя чувствовать Норвегия и Франция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Наиболее комфортно в 2023 году будут себя чувствовать Норвегия и Франция. Первая по причине избытка природных энергоресурсов и достаточного количества валютных резервов. Франция по причине развитой атомной энергетики, что позволит на фоне падающей экономики ФРГ даже частично заместить закрывающиеся германские производственные мощности. Наиболее уязвима Германия — как основной производитель и потребитель российских энергоресурсов. Также большие проблемы ждут страны Балтики, Чехию, Словакию, Болгарию», — сказал Перепелица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Перепелица объяснил, какое экономическое будущее ждет страны Европейского союза.