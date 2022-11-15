Ясиноватая, ДНР, , 10:08 — REGNUM Боевики киевского террористического режима обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukr

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны ВСУ был произведён в 09:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования обстреляли населённый пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).