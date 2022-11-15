Бали, Индонезия, 15 ноября 2022, 10:08 — REGNUM Россия приветствует переизбрание Си Цзиньпина на пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая встречу с китайским коллегой Ван И на полях саммита G20 на Бали.
Глава МИД РФ добавил, что в Москве убеждены, что по итогам обновления партийно-государственного аппарата по итогам съезда «будет обеспечена преемственность подходов на направлении нашего всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».