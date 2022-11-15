Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Россия приветствует переизбрание Си Цзиньпина на пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая встречу с китайским коллегой Ван И на полях саммита G20 на Бали.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Хотел бы уже лично поздравить вас с успешным проведением XX съезда Коммунистической партии Китая. Мы все были рады узнать, что товарищ Си Цзиньпин, давний друг российского народа, был единогласно переизбран на пост генерального секретаря ЦК КПК, что подтвердило его неоспоримый политический авторитет, поддержку проводимого им курса», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что в Москве убеждены, что по итогам обновления партийно-государственного аппарата по итогам съезда «будет обеспечена преемственность подходов на направлении нашего всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».