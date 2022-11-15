Бухарест, , 10:08 — REGNUM Землетрясение силой в 2,5 произошло в уезде Бузэу на юго-востоке Румынии. Об этом 15 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Землетрясение Zeml.info

По данным Национального института геофизики Румынии, подземный толчок был зарегистрирован в 00:23 по местному времени (01:20 мск) в сейсмически опасной зоне Вранча.

Эпицентр природного явления располагался на глубине 114 км. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, с начала нынешнего года в Румынии произошло более 160 землетрясений различной магнитуды.