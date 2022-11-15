Москва, , 16:47 — REGNUM Если экономику США во многом удается удерживать за счет разрушения экономики Евросоюза и закономерной миграции капитала в США, то о странах Еврозоны такого сказать нельзя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Экономический кризис Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Будущее промышленных стран Европы практически предрешено, — сказал Перепелица. — Из-за высоких цен на энергоносители, политического и миграционного кризиса можно почти однозначно сказать, что в 2023 году произойдёт обрушение европейских экономик, которые ждёт рекордная инфляция, рост безработицы и существенное падение уровня ВВП. Промышленность и капитал все быстрее будут убегать в США, Китай, а возможно в Индию и Россию, отставляя европейский истеблишмент один на один с беженцами и рассерженным электоратом, вынужденным понижать температуру в домах до 15 градусов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Перепелица объяснил, сможет ли экономика США избежать рецессии.