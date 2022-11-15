Мелитополь, 15 ноября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Самодельное взрывное устройство сработало утром 15 ноября у жилого дома в Мелитополе Запорожской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Александр Погожев ИА REGNUM Работа оперативной группы

Взрыв произошёл около 08:40 на бульваре 30 лет Победы. В этот момент из подъезда дома вышел человек, он получил множественные ранения. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.