Якутск, , 10:12 — REGNUM После того, как выросла стоимость строительства мостового перехода через реку Лена, её снова намерены снижать. Этим займутся инвесторы проекта — Группа ВИС, Сбербанк и «Ростех», сообщило РБК.

Мост Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

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Как оказалось, в октябре компании расторгли договор о возведении мостового перехода. Инициатором этих действий стала «Восьмая концессионная компания». Предполагается, что после того, как стоимость строительства снизят, проект снова начнёт проходить экспертизу, подать его обещают до конца 2022 года.

Причиной расторжения договора при этом называют не стоимость моста, а замечания к конструктивным решениям при его возведении. Оптимизировать проект намерены в том числе предусмотрев изготовление железобетонных конструкций в Якутии. Кроме того, строительство разделят на этапы.

Как сообщало ИА REGNUM, реализация проекта по строительству мостового перехода из посёлка Нижний Бестях в Якутск подорожала с 80 до 175,8 млрд рублей. Сметную стоимость собирались уточнять в ходе Главгосэкспертизы.

А пока Якутск продолжает оставаться крупным городом России, у которого нет круглогодичного сообщения с федеральными трассами.