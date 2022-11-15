Бали, Индонезия, , 10:05 — REGNUM Мировая экономика столкнулась с риском рецессии, бремя которой ложится на развивающиеся страны, считает председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин Администрация президента России

Он выступил на саммите G20 в Индонезии на острове Бали. По мнению китайского лидера, мировое сообщество должно способствовать устойчивому глобальному развитию.

«Экономическая глобализация сталкивается с препятствиями, а мировая экономика — с риском рецессии. Всем приходится нелегко, и основное бремя ложится на развивающиеся страны», — сказал Си Цзиньпин.

Он предложил выстраивать партнёрство для восстановления мировой экономики, помнить о трудностях развивающихся стран, учитывая их интересы.

Лидер КНР отметил, что поддерживает вступление Африканского союза в G20.