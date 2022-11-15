Херсон, 15 ноября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Заявления представителей киевского режима о якобы взятии населённого пункта Алёшки Херсонской области на левом берегу Днепра ВСУ не соответствуют действительности. Так прокомментировали появившуюся информацию 15 ноября в пресс-службе правительства Херсонской области.

GDJ Фейк-ньюс

«Обстрелы населённого пункта идут, но никаких [ВСУ] там не было, нет и не будет. Это фейк, которым [киевская] сторона пытается посеять смуту в умах людей», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Бериславского района Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители киевского режима, а затем ряд СМИ, подконтрольных ему, сообщили о якобы захвате ВСУ Алёшек в Херсонской области.