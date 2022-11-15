* талибов — запрещённая в России организация

Майданшахр, Афганистан, , 10:03 — REGNUM Губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хафиз Мохаммад Амин Умари в афганской провинции Вардак не принял письменное уведомление о назначении маулави Хабибуллы Муджахида главой отдела информации и культуры этой провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Источники издания уточнили, что письмо о назначении было подписано маулви Хайруллой Хайрхахом, министром информации и культуры правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно источникам, новый глава отдела за последний месяц несколько раз приходил в офис губернатора, чтобы представиться ему, но тот отказался его принять.

Собеседники газеты добавляют, что губернатор принадлежит к «хакканистам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а Хабибулла Муджахид является уроженцем уезда Андар провинции Газни и является членом фракции «кандагарцев».

Следует отметить, что Хабибулла Муджахид ранее работал главой отдела информации и культуры провинции Газни и прибыл в Вардак месяц назад. Сообщается, что причиной его перевода из Газни стали разногласия с губернатором этой провинции.