Москва, , 16:43 — REGNUM С ростом ставок, обслуживание внешнего долга для США станет еще более трудным и потребует еще большего наращивания заимствований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Можно с уверенностью сказать, что аккуратные действия монетарных властей США позволили избежать шокового повышения ставок, а также не допустили существенного падения фондового рынка удержав индекс S&P в районе 3600-4000, — сказал Перепелица. — Однако пока эти действия лишь откладывают момент наступления рецессии, увеличивая потенциальную глубину падение. С ростом ставок, обслуживание внешнего долга для США станет еще более трудным и потребует еще большего наращивания заимствований для его обслуживания. Кроме того, может случится новый ипотечный кризис, так как ипотечные ставки также растут. И это просто вопрос времени. Удастся ли удержать ситуации в течение 2023 года сказать сложно».

По его словам, достаточно какого-либо достаточно сильно триггера для запуска обрушения фондового рынка, а в мести с ним и краха американской экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что мировая экономика может погрузиться в новый циклический кризис.

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