Донецк, , 10:01 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли населённый пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Отмечается, что обстрел Яковлевки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 09:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все школы Суджанского района Курской области могут отправить на дистанционное обучение.