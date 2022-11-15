Владимир, , 09:57 — REGNUM Последствия ураганного ветра устраняют энергетики во Владимирской области. Непогода оставила без электричества 13 районов. Об этом вечером 14 ноября в своём тг-канале сообщил губернатор Александр Авдеев.

Ремонт электросети Дарья Драй © ИА REGNUM

Ветер с порывами до 20 м/с бушевал на территории региона с 12 по 14 ноября. Из-за оборванных линий электропередач в зону массового отключения попали 132 населённых пункта, это порядка 10 тысяч человек. Наиболее пострадали Собинский, Судогодский, Гороховецкий и Вязниковский районы, город Гусь-Хрустальный.

«В большинстве случаев электроснабжение было налажено в течение нескольких часов. Благодарю аварийные службы за работу. Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения у каждого потребителя», — пообещал губернатор.

Энергетики задействовали на аварийных работах 95 бригад, это 337 человек и 152 единицы техники.