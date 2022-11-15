Джакарта, 15 ноября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. По словам премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза, встреча с лидером Китая Си Цзиньпином, которая состоится глубокой ночью по Москве 16 ноября на Бали, является крупным дипломатическом успехом Канберры. Об этом он заявил журналистам по прилете в Индонезию, передает телеканал Nine News.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

«Проведение такой встречи — это уже успешный результат … Потому что в течение шести лет у нас не было никакого диалога. И не в интересах Австралии не вести диалог с нашими основными торговыми партнерами», — сказал он.

Альбаниз также отметил, что при встрече с лидером Китая предварительных условий не выдвигалось.

«Нам нужно поговорить, чтобы развить взаимопонимание», — добавил премьер-министр.