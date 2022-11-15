Ереван, 15 ноября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил готовность Вашингтона продолжать поддерживать процесс нормализации отношений Еревана и Баку. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба правительства Армении.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Блинкен выразил готовность США и впредь оказывать поддержку армяно-азербайджанским отношениям, а также урегулированию нагорнокарабахской проблемы», — говорится в сообщении.

Стороны также договорились продолжить обсуждение шагов, направленных на повышение уровня безопасности и стабильности в регионе, включая урегулирование гуманитарных вопросов.