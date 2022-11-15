Бали, Индонезия, , 09:56 — REGNUM КНР выступает против исключения России из «Группы двадцати» (G20) и других международных площадок. Об этом сегодня, 15 ноября, заявил глава МИД Китая Ван И, передаёт ТАСС на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым на полях саммита G20.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай поддерживает достойную роль России в рамках G20 и считает, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках международных форматов», — отметил Ван И.

Глава МИД КНР намерен обсудить с российским коллегой вопросы, представляющие взаимный интерес, а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, российскую делегацию на саммите Большой двадцатки (G20) возглавляет глава МИД России Сергей Лавров.

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