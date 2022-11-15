Ижевск, 15 ноября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Удмуртия обеспечит мобилизованных жителей республики и добровольцев всем необходимым и во время подготовки войск в Саратовской области, и для эффективного участия в проведении специальной военной операции. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов на совещании по вопросам, связанным со специальной военной операцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

«На прошлой неделе мы отправили очередную партию амуниции, бензиновых и дизельных генераторов в Вольск. Вместе с ней бойцы получили посылки и письма», — напомнил глава Удмуртии.

По его словам, до родственников военнослужащих доведут информацию о формировании следующей партии посылок.

Вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук отчиталась о работе медиков в военной части на территории Вольска. Она уточнила, что всего медицинский осмотр прошли 194 военнослужащих. Также мобилизованным была направлена партия медицинских препаратов, в составе которой около 170 наименований лекарственных средств.

При помощи семьям мобилизованных власти региона выбрали формат адресной поддержки. 197 человек из семей мобилизованных уже получили лекарства, консультации врачей, направления на обследования. Почти 600 семей получили наборы продуктов питания.

«Главам городов и районов задача — поддержку семьям мобилизованных держать в фокусе внимания постоянно», — поручил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября глава Удмуртии заверял, что мобилизованные жители республики снабжены всей необходимой экипировкой. Основной набор военнослужащих был дополнен теплыми вещами. Он поблагодарил местные предприятия — «Аптеки Удмуртии», SAIV, «Фанат», «Белкамнефть» и другие — за то, что активно включились в проблему дополнительной экипировки мобилизованных.

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