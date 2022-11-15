Канберра, , 10:04 — REGNUM 15 ноября военное командование Австралии отправило еще 100 военнослужащих Сил оборон страны в штат Новый Южный Уэльс. Сейчас они помогают гражданским властям с реагированием на продолжающиеся наводнения. Об этом 15 ноября сообщает телеканал Nine News.

Солдат австралийской армии Defense.gov

«В настоящее время власти муниципалитетов Юговры и Форбса постоянно уделяют внимание реагированию, спасению и обеспечению безопасности людей», — сказал на пресс-конференции премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте.

Он также предупредил всех местных жителей, что в эти выходные грядут новые проливные дожди. По его оценке, не потребуется много времени, чтобы новые внезапные наводнения снова дали о себе знать.

«Мы задействуем все возможные ресурсы, чтобы обеспечить вашу безопасность и как можно быстрее поставить вас на ноги», — обратился политик к гражданам.