Курск, 15 ноября 2022, 09:54 — REGNUM Министром строительства Курской области назначен Александр Афонин. О назначении сообщил 15 ноября в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
Он уточнил, что работа по формированию структуры администрации Курской области продолжается.
Александр Афонин ранее возглавлял комитет строительства Курской области.
Как сообщало ИА REGNUM, новая структура правительства Курской области предполагает должности шести заместителей губернатора и четырёх заместителей председателя правительства, а также создание 17 министерств.
Читайте ранее в этом сюжете: Курский губернатор назначил министра внутренней и молодёжной политики