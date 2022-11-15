Курск, , 09:54 — REGNUM Министром строительства Курской области назначен Александр Афонин. О назначении сообщил 15 ноября в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Администрация Курской области Пресс-служба администрации Курской области

«Подписал документ о назначении Александра Афонина министром строительства Курской области, сам комитет преобразован в министерство. Минстрой — одно из ключевых ведомств по реализации нацпроектов в нашем регионе», — сообщил глава региона.

Он уточнил, что работа по формированию структуры администрации Курской области продолжается.

Александр Афонин ранее возглавлял комитет строительства Курской области.

Как сообщало ИА REGNUM, новая структура правительства Курской области предполагает должности шести заместителей губернатора и четырёх заместителей председателя правительства, а также создание 17 министерств.

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