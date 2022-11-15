Мотострелки в зоне СВО развесили в окопах детские рисунки
Мурманск, 15 ноября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Военнослужащие 200 отдельной мотострелковой бригады из мурманской Печенги, находящиеся в районе проведения спецоперации, получили от детей письма и рисунки. Об этом сообщили 15 ноября в оперативном штабе Мурманской области, передает корреспондент ИА REGNUM.
«На сердце сразу стало теплее от того, что нас поддерживают на Родине. Это нас очень радует. Мы развесили рисунки в своих окопах», — цитирует одного из военных оперштаб.
Там отметили, что в рамках акции «Север помогает» жители региона продолжают нести всё необходимое для бойцов.
«В зону СВО и учебные центры, где наши мобилизованные проходят подготовку и боевое слаживание, отправлены десятки тонн дополнительного снаряжении и амуниции», — сообщили в штабе.
Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область отправила мобилизованным 17 тонн амуниции.
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