Мурманск, 15 ноября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Военнослужащие 200 отдельной мотострелковой бригады из мурманской Печенги, находящиеся в районе проведения спецоперации, получили от детей письма и рисунки. Об этом сообщили 15 ноября в оперативном штабе Мурманской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Оперативный штаб Мурманской области Окоп мотострелковой бригады

«На сердце сразу стало теплее от того, что нас поддерживают на Родине. Это нас очень радует. Мы развесили рисунки в своих окопах», — цитирует одного из военных оперштаб.

Там отметили, что в рамках акции «Север помогает» жители региона продолжают нести всё необходимое для бойцов.

«В зону СВО и учебные центры, где наши мобилизованные проходят подготовку и боевое слаживание, отправлены десятки тонн дополнительного снаряжении и амуниции», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область отправила мобилизованным 17 тонн амуниции.

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