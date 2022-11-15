Ярославль, 15 ноября, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился выделить Ярославской области 237,3 млн рублей на закупку специальной техники, необходимой для уборки дорог и улиц. Об этом сообщает официальный сайт правительства РФ.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Уборочная техника на Советской площади в Ярославле

Деньги пойдут на закупку 30 единиц различной техники: коммунальных дорожных машин, погрузчиков и тракторов. Решение принято по итогам поездки Мишустина в Ярославскую область, которая состоялась 31 августа.

Распоряжение предполагает возможность софинансирования покупки техники со стороны регионального правительства.