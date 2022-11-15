Турин, Италия, 15 ноября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Carine06 Новак Джокович

Джокович три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника девять эйсов, ни одной ошибки на подаче и ни одного реализованного брейка.

В следующем матче Джокович сыграет с российским теннисистом Андреем Рублёвым, а Циципас — с Даниилом Медведевым.

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