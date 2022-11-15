Санкт-Петербург, 15 ноября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Дети города Мариуполя в ДНР получили гуманитарную помощь от Калининского района Санкт-Петербурга, города-побратима. Об этом сообщил глава Мариуполя Константин Иващенко в своём телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи

Груз передали в две школы Мариуполя, № 26 и № 60. Вещи от петербуржцев получили дети из малообеспеченных семей и дети-сироты. Неравнодушные жители Петербурга собрали для них новые куртки, кофты и обувь. Вещи подбирали по индивидуальным размерам. Отметим, что среди тех, кому передали одежду, были и те дети, которые прошедшим летом отдохнули в Петербурге.

От Калининского района 25 коробок направили для воспитанников детского сада № 98. Нуждающимся, семьям в сложных жизненных ситуациях раздадут тёплые пледы.

«Благодарю администрацию Калининского района Санкт-Петербурга во главе с Сергеем Петриченко, Общественный совет и начальника районного отдела образования Наталью Пичугину, которые инициировали и провели эту адресную акцию», — написал мэр Мариуполя.