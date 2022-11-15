Джакарта, , 09:57 — REGNUM Встреча премьер-министра и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась 15 ноября на полях саммита «Группы двадцати» (G20) на острове Бали. Об этом сообщает Саудовское агентство печати.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд Kremlin.ru

Саудовский кронпринц и турецкий лидер рассмотрели состояние двусторонних отношений и перспективы сотрудничества в различных сферах. Мухаммед бен Сальман и Эрдоган также обсудили последние события на региональном и международном уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Эр-Риядом и Анкарой резко ухудшились после убийства журналиста Джамаля Хашогги в саудовском генконсульстве в Стамбуле в 2018 году. Первый с 2017 года официальный визит турецкого президента в Саудовскую Аравию состоялся в апреле 2022 года. В июне Турцию посетил Мухаммед бен Сальман. Стороны объявили о начале «новой эры» в двусторонних отношениях.

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