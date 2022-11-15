Джакарта, 15 ноября 2022, 09:57 — REGNUM Встреча премьер-министра и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась 15 ноября на полях саммита «Группы двадцати» (G20) на острове Бали. Об этом сообщает Саудовское агентство печати.
Саудовский кронпринц и турецкий лидер рассмотрели состояние двусторонних отношений и перспективы сотрудничества в различных сферах. Мухаммед бен Сальман и Эрдоган также обсудили последние события на региональном и международном уровнях.
Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Эр-Риядом и Анкарой резко ухудшились после убийства журналиста Джамаля Хашогги в саудовском генконсульстве в Стамбуле в 2018 году. Первый с 2017 года официальный визит турецкого президента в Саудовскую Аравию состоялся в апреле 2022 года. В июне Турцию посетил Мухаммед бен Сальман. Стороны объявили о начале «новой эры» в двусторонних отношениях.
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