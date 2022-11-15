Суджанский район, 15 ноября 2022, 09:48 — REGNUM Все школы Суджанского района Курской области могут отправить на дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 15 ноября.
Вопрос перевода на удалённый формат обучения учеников всех школ планируется рассмотреть на заседании антитеррористической комиссии Суджанского района.
На данный момент, добавим, на дистанционном обучении находятся 225 учеников шести школ, которые расположены в пятикилометровой зоне от границы с территорией бывш. УССР.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Суджанском районе на жилой многоквартирный дом с помощью дрона было сброшено взрывное устройство. Обошлось без пострадавших, однако взрыв повредил кровлю и окна здания.