Суджанский район, , 09:48 — REGNUM Все школы Суджанского района Курской области могут отправить на дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 15 ноября.

Дистанционное обучение Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Вопрос перевода на удалённый формат обучения учеников всех школ планируется рассмотреть на заседании антитеррористической комиссии Суджанского района.

«Это необходимо для обеспечения безопасности школьников и педагогов. На дистант планируют перевести 2 564 ребёнка», — уточнили в пресс-службе.

На данный момент, добавим, на дистанционном обучении находятся 225 учеников шести школ, которые расположены в пятикилометровой зоне от границы с территорией бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Суджанском районе на жилой многоквартирный дом с помощью дрона было сброшено взрывное устройство. Обошлось без пострадавших, однако взрыв повредил кровлю и окна здания.