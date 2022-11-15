Суджанский район, Курская область, 15 ноября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Все школы Суджанского района Курской области могут отправить на дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 15 ноября.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

Вопрос перевода на удалённый формат обучения учеников всех школ планируется рассмотреть на заседании антитеррористической комиссии Суджанского района.

«Это необходимо для обеспечения безопасности школьников и педагогов. На дистант планируют перевести 2 564 ребёнка», — уточнили в пресс-службе.

На данный момент, добавим, на дистанционном обучении находятся 225 учеников шести школ, которые расположены в пятикилометровой зоне от границы с территорией бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Суджанском районе на жилой многоквартирный дом с помощью дрона было сброшено взрывное устройство. Обошлось без пострадавших, однако взрыв повредил кровлю и окна здания.