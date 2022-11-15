Кабул, , 09:48 — REGNUM После столкновений между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскими пограничниками власти Пакистана объявили, что пограничный переход Спинбулдак в афганской провинции Кандагар закрыт на неопределённый срок.

Погранпереход 8am. media

Газета Express Tribune сообщила, что переход был закрыт для пересечения 14 ноября и пока неясно, как долго он будет оставаться закрытым.

Абдул Хамид Зохри, уполномоченный правительства на посту Чаман (на пакистанской стороне границы), заявил, что переход был заблокирован после того, как «афганский боевик» пересёк пакистанскую границу и открыл огонь по пограничникам, убив одного солдата и ранив двоих.

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В то же время, по данным источников в Кандагаре, столкновение между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскими силами длилось два часа.

«Граница будет закрыта до выдачи подозреваемого в нападении», ― подчеркнул Зохри.

Отмечается, что обе стороны встретились во второй раз, чтобы решить этот вопрос, и пакистанская сторона по-прежнему настаивает на выдаче подозреваемого.

Газета Tribune со ссылкой на источники в службах безопасности сообщила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разыскивают бежавшего подозреваемого, чтобы передать его Пакистану.

Этот переход является одним из важнейших на границе между Афганистаном и Пакистаном и одним из основных маршрутов для проезда пассажиров и коммерческих грузов.