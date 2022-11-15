Тюмень, 15 ноября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Погиб один человек, трое травмированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИБДД по Тюменской области.

Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области На месте происшествия. Тобольск

По предварительным данным, в около 9:00 (7:00 мск) на улице Семёна Ремезова в Тобольске автомобиль «Вольво» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом «ЛИАЗ» маршрута №4. В момент ДТП в салоне автобуса находились 20 пассажиров.

В результате столкновения 53-летний водитель «Вольво» скончался на месте, различные травмы получили три пассажира автобуса — женщины 44 и 58 лет и 27-летний мужчина.

В настоящее время уточняются обстоятельства трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приморье произошло столкновение автомобилей Toyota Crown и Nissan Serena. В результате ДТП два человека погибли, один с травмами в больнице.