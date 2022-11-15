Канберра, , 09:53 — REGNUM Австралия заняла предпоследнее место среди 60 стран по политике в области изменения климата в годовом отчете, который оценивает эффективность той или иной страны по ряду категорий. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, Австралия опустилась на четыре позиции и заняла 59-е место в отчете, который построен на Индексе эффективности изменения климата за 2022 год. В документе, составленном экологической организацией Germanwatch, говорится, что даже страны с лучшим рейтингом в мире все еще не делают достаточно, чтобы предотвратить опасное изменение климата.

Австралия показала плохие результаты во всех четырех категориях — выбросы парниковых газов, возобновляемые источники энергии, использование энергии и климатическая политика, — но наибольшие потери ей достались как в национальной, так и в международной политике.

Среди G20 Южная Корея, Канада и Саудовская Аравия в целом уступают Австралии, а Дания, Швеция, Норвегия и Великобритания сохраняют свои места в верхней части рейтинга.