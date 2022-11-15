Астана, 15 ноября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Рост экономики Казахстана по итогам десяти месяцев 2022 года в сравнении с тем же периодом 2021 года составил 2,5%. Об этом 15 ноября сообщил журналистам глава минэкономики республики Алибек Куантыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«В том числе рост в реальном секторе — 2,8%, а в сфере услуг — 1,6%. Среди отраслей положительный рост демонстрируют сельское хозяйство, информация и связь, строительство, обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт и складирование», — сказал Куантыров.

По его словам, рост в обрабатывающей промышленности составил 4,3%, в машиностроении — 7,7%. Снижение темпов производства было в горнодобывающей промышленности на 1%, в добыче газа — на 1,5%, в нефтедобыче — 2,5%, в добыче полезных ископаемых — 9,9%.

Напомним, по итогам девяти месяцев 2022 года в Казахстане рост экономики составил 2,8%.