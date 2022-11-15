Москва, 15 ноября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 15 ноября, в России началась отправка военнослужащих срочной службы осеннего призыва 2022 года со сборных пунктов в войска, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

mil.ru Призывники. Москва. ВС РФ

Уточняется, что, находясь на призывном пункте, каждый военнослужащий осеннего призыва — 2022 обеспечивается комплектом зимней формы одежды.

По данным министерства, основная часть призывников-срочников будет направлена в учебные центры на 4-5 месяцев для обучения по специальности.

Как сообщало ИА REGNUM, призванные осенью 2022 года военнослужащие срочной службы не будут отправлены в новые регионы России.

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