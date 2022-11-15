Вашингтон, 15 ноября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит матч американской сборной против команды Уэльса, который пройдёт 21 ноября в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает газета Politico.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Официальный источник издания отмечает, что глава Госдепа намерен встретиться с первыми лицами Катара. Деталей газета не приводит.

Посетить мировой футбольный чемпионат, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря, намерен и глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

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