Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Китай не поддерживает исключение России из «Большой двадцатки» и других многосторонних форматов. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с коллегой из России Сергеем Лавровым.

Официальное интернет-представительство президента России Ван И

«Мы поддерживаем достойную роль России в рамках G20 и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов», — сказал глава китайской дипломатии.

Встреча прошла на полях саммита G20 на острове Бали в Индонезии.

Ван И сообщил, что планирует обсудить с Лавровым вопросы, представляющие взаимный интерес, а также двустороннее сотрудничество Москвы и Пекина.