Канберра, , 09:49 — REGNUM Миллионы жителей Австралии уже получили возмещение со стороны банков за введение в заблуждение по поводу оказания страховых услуг. Но миллионам австралийцев еще предстоит обналичить причитающиеся им миллиарды долларов компенсации. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралийские доллары Bankiros.ru

15 ноября Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подтвердила, что 5,6 млрд долларов уже выплачено семи миллионам потребителей. Еще 1,6 млрд долларов пойдут 2,7 млн ​​человек.

«Любой, у кого есть ссуда или кредитная карта, имеет право начать процесс получения возмещения, заполнив онлайн-форму», — напоминают журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшие банки Австралии признали свою ответственность и решили заплатить отступные в рамках мирового соглашения с адвокатской фирмой, представляющей интересы кредитополучателей.