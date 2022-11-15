Канберра, 15 ноября 2022, 09:49 — REGNUM Миллионы жителей Австралии уже получили возмещение со стороны банков за введение в заблуждение по поводу оказания страховых услуг. Но миллионам австралийцев еще предстоит обналичить причитающиеся им миллиарды долларов компенсации. Об этом сообщил телеканал Nine News.
15 ноября Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подтвердила, что 5,6 млрд долларов уже выплачено семи миллионам потребителей. Еще 1,6 млрд долларов пойдут 2,7 млн человек.
«Любой, у кого есть ссуда или кредитная карта, имеет право начать процесс получения возмещения, заполнив онлайн-форму», — напоминают журналисты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшие банки Австралии признали свою ответственность и решили заплатить отступные в рамках мирового соглашения с адвокатской фирмой, представляющей интересы кредитополучателей.