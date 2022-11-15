Донецк, 15 ноября 2022, 09:43 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, сообщили 15 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
В 08:44 из Орловки ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм. В 08:59 ВСУ вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.
В 09:29 из Орловки ВСУ вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.