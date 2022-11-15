Канберра, 15 ноября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. 15 ноября менеджмент крупнейшего частного страховщика Австралии Medibank подтвердил, что личные данные 900 нынешних и бывших сотрудников стали частью кибератаки, передает телеканал Nine News.

Dipsphotography Даркнет

Файл, выпущенный хакерами в даркнете, включает электронную таблицу Excel, содержащую имена, адреса электронной почты, номера мобильных телефонов сотрудников.

В страховой компании заявили, что получили рекомендации от экспертов, которые говорят, что риск для персонала невелик, но может привести к целенаправленным атакам злоумышленникам.

Напомним, что ранее руководство отказалось выплачивать 15-миллионный выкуп хакерам. На прошлой неделе представители Австралийской федеральной полиции заявили, что располагают данными о том, что хакеры якобы «были из России».