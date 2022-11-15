Южно-Сахалинск, 15 ноября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. На Сахалине на детских игровых площадках выявили 130 нарушений стандарта содержания таких объектов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщили в правительстве островного региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM На детской площадке

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В области разработан новый стандарт содержания детских площадок. В нём предусмотрели требования к внешнему виду, покрытию, уборке.

В ходе проверки объектов в Южно-Сахалинске, Корсакове, Долинске, Аниве и Невельске было выявлено 130 нарушений. Сообщается, что 35 из них уже устранили.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко потребовал до 1 декабря устранить нарушения, которые не требуют много времени и финансовых вложений.

«Перед началом летнего сезона и после него ребят должны встречать ухоженные, аккуратные и безопасные детские площадки», — сказал глава островного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на территории школы №2 в Аниве опасно не то что играть детям, а просто находиться. К такому выводу пришла член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина.