Джакарта, , 09:41 — REGNUM Мировому сообществу необходимо решительно противостоять попыткам политизации и вепонизации (использования в качестве оружия — Прим. ред.) продовольствия и энергетики. Об этом 15 ноября заявил на саммите «Группы двадцати» (G20), проходящем на индонезийском острове Бали, председатель КНР Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

«Мы должны решительно противостоять попыткам политизации и вепонизации вопросов продовольствия и энергетики», — сказал он.

Кроме того, китайский лидер призвал снять односторонние санкции и ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество, а также указал, что Пекин выступает за помощь развивающимся странам со стороны государств G20 в вопросах продовольственной и энергетической безопасности.

«Риски развивающихся стран в области продовольственной и энергетической безопасности проявляются всё сильнее. Странам G20 необходимо обратить на это внимание и предоставить необходимую поддержку в сфере производства, хранения, финансов и технической помощи», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что меры монетарной политики, могущие негативным образом отразиться на благосостоянии других стран, не должны применяться экономически развитыми государствами.