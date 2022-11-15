Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM На проведение «Международного фестиваля спорта» в Екатеринбурге из областного бюджета выделят 11,4 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции 15 ноября заявил мэр Алексей Орлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатеринбург Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается летних студенческих игр, то вся инфраструктура будет построена. Мы досрочно будем сдавать стадион «Калининец» уже в этом году. Это будет лучший легкоатлетический стадион в нашей стране. На играх будут представлены спортсмены из стран БРИКС», — сказал Орлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Екатеринбург лишился права на проведение Универсиады. Однако екатеринбуржцы смогут наблюдать за международными соревнованиями. В уральской столице с 19 по 31 августа пройдёт «Международный фестиваль спорта».