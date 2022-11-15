Екатеринбург, 15 ноября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. На проведение «Международного фестиваля спорта» в Екатеринбурге из областного бюджета выделят 11,4 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции 15 ноября заявил мэр Алексей Орлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

«Что касается летних студенческих игр, то вся инфраструктура будет построена. Мы досрочно будем сдавать стадион «Калининец» уже в этом году. Это будет лучший легкоатлетический стадион в нашей стране. На играх будут представлены спортсмены из стран БРИКС», — сказал Орлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Екатеринбург лишился права на проведение Универсиады. Однако екатеринбуржцы смогут наблюдать за международными соревнованиями. В уральской столице с 19 по 31 августа пройдёт «Международный фестиваль спорта».