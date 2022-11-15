Горно-Алтайск, 15 ноября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Республике Алтай за десять месяцев 2022 года построено 1873 новых квартиры общей площадью 161,1 тыс. кв. метров, что на 24,1% больше января-октября 2021 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

93,7% новых домов или 150,9 тыс. кв. метров построили местные жители за свой счёт. Это на 16,9% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Увеличение объёмов строительства зафиксировано во всех муниципалитетах республики.

«Наибольшие темпы роста к прошлому году наблюдались в районах: Улаганском (181,1%), Кош-Агачском (162,0%), Усть-Канском (142,6%), Чемальском (136,6%) и в г. Горно-Алтайске (113,4%)», — добавили в службе статистики.

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