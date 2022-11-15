Нижний Новгород, 15 ноября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Ещё 1 тонну гуманитарного груза собрали жители и предприятия Нижнего Новгорода для мобилизованных. 150 аптечек с необходимыми лекарствами и продуктами питания передали сотрудники администрации Автозаводского района для военнослужащих, сообщает пресс-служба районной администрации.

Гуманитарная помощь

По словам главы района Александра Нагина, в сборе приняли участие жители города, представители бизнеса и общественных организаций. С начала специальной военной операции Совет отцов Автозаводского района доставил 140 тонн продовольствия и медикаментов военнослужащим и мобилизованным.

Кроме того, в сборе гуманитарной помощи принимают участие общественные организации — «Союз казаков России», «Союз семей погибших военнослужащих в Афганистане и Чечне «Горячая точка».

Ветеран боевых действий, представитель «Союза казаков России» Максим Щеглов подчеркнул, что регулярно сопровождает гуманитарные грузы из Нижнего Новгорода. Военнослужащие чувствуют поддержку граждан — от школьников до пенсионеров, представителей разных национальностей, людей с различными интересами.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованным для участия в специальной военной операции жителям Нижегородской области предоставляют спецоборудование — тепловизоры, квадрокоптеры и навигаторы. Также в военные части, в которых происходит подготовка нижегородских добровольцев и мобилизованных граждан везут плащ-платки, тактические защитные очки и перчатки, тёплые вещи и предметы первой необходимости.

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