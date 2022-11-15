Турин, Италия, , 09:38 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над соотечественником Даниилом Медведевым в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7).

Андрей Рублёв si.robi

Рублёв девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету Медведева 24 эйса, восемь ошибок на подаче и один брейк.

В следующем матче Рублёв сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, а Медведев — с представителем Греции Стефаносом Циципасом.

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