Мурманск, 15 ноября, 2022, 19:49 — ИА Регнум. В Мурманске проводили первую команду призывников — 30 новобранцев отправились служить в одну из войсковых частей Западного военного округа. Об этом сообщили 15 ноября в пресс-службе Минобороны РФ.

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По данным ведомства, в рамках осенней призывной кампании часть молодого пополнения также отправится служить в воинские части Северного флота — в части объединения ВВС и ПВО, в части береговых войск ВМФ и на ряд надводных кораблей флота.

«Все призывники обеспечиваются банковскими и персональными электронными картами, комплектом формы одежды, а также средствами личной гигиены», — добавили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Северный флот прибыла первая команда призывников.

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