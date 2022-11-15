Тегеран, 15 ноября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. За последние шесть месяцев из Ирана вернулись почти 190 000 афганских беженцев. Об этом заявили местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Нимроз, сообщает информационное агентство «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Официальные лица добавили, что по меньшей мере 68 тысячам из этих мигрантов была оказана помощь наличными и безналичными средствами.

«За последние шесть месяцев помощь была оказана 68 258 мигрантам, прибывшим из Ирана в Нимроз», ― уточнил Сиддикулла Нусрат, глава отдела беженцев и репатриантов провинции Нимроз.

Между тем, депортированные иммигранты отмечают, что афганские граждане в Иране сталкиваются со многими трудностями.

«Я хочу, чтобы ситуация в стране стабилизировалась, появилась работа для молодёжи, в Иране жить очень трудно», ― рассказал депортированный Абдул Гафур.

«У меня не было светлых дней, я беспрестанно трудился; мы работаем на иранцев несколько дней, а потом нас выгоняют пинками», ― отмечает Худадад.

В то же время ряд экспертов заявляет, что объём нелегальной иммиграции уменьшится, если будут предоставлены возможности для трудоустройства внутри страны.

«Правительство должно предоставить этим молодым людям возможности для того, чтобы им не пришлось вновь покидать родину», ― указал в беседе TOLO news Фахим Фарамарз, экономический эксперт.

Отметим, что каждый день сотни граждан Афганистана выезжают нелегально в соседние страны, а сотни других принудительно возвращаются на родину.