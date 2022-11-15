Белгород, , 09:36 — REGNUM Систему временных укрытий на случай опасности дорабатывают власти в Белгороде. Жителям представят специальную интерактивную карту. Об этом 15 ноября в социальных сетях сообщил и. о. мэра города Валентин Демидов.

Администрация города Белгорода Марина Каширская © ИА REGNUM

В администрации сформировали перечень помещений в многоквартирных домах и коммерческих предприятиях, соответствующих по своим техническим характеристикам параметрам укрытия. Разработан правовой механизм содержания и порядка доступа в убежища. На всех объектах установят вывески и систему указателей.

«Кроме того, завершаем формировать интерактивную карту. После окончательной проработки, опубликуем её, чтобы все жители могли быстро ориентироваться. В результате в Белгороде появится комплексная система укрытий. Это работа на предупреждение», — пояснил глава Белгорода.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению властей убежища должны быть обустроены скамейками, в также необходимо сформировать запас бутилированной воды.